國際財經

沙地阿拉伯副王儲穆罕默德(Mohammed bin Salman)表示，沙地國營石油公司(沙地阿美)上市後，該國會保留油氣儲備的擁有權，以及對石油產量的決定權。

穆罕默德接受當地媒體訪問時指出，沙地阿美只擁有油田的開採權，擁有權仍在國家之手，情況在上市前或上市後均不會有所改變。

今年較早時，有證券商估計沙地阿美上市時的市值超逾一萬億美元。穆罕默德指出，沙地阿美2018年上市時不會出售多於5%股權，集資所得金額將用作擴大國家主權基金的規模。