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今日 03:01 國際財經

美國國會討論聯航暴力逐客 CEO再道歉

聯合航空行政總裁(CEO)穆尼奧斯周二出席眾議院運輸與基建委員會聽證會作供，穆尼奧斯承認，4月9日的暴力逐客事件嚴重破壞公眾對集團的信任，又表示集團在事發後已經作出多項政策轉變，包括增加對乘客自願讓座的補償。

四個在事發現場的乘客出席聽證會作供。美國航空、西南航空與阿拉斯加航空也派出代表作供。達美沒有派代表出席聽證會。航空公司高層為政策辯護。但有眾議員炮轟航空公司超賣做法欠缺透明度、補償安排不妥當等等。

除了上述委員會外，參議院的一個委員會周四也會就事件舉行聽證會。

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