國際財經

美國默克藥廠公布，首季淨利潤按年升37.2%至15.5億美元(120.9億港元)。撇除一次性項目後，每股盈利為88美仙，優於FactSet綜合市場預期的83美仙。

集團指出，上季收入升1%至94.3億美元，優於估計的92.5億美元，主要是受惠於Januvia/Janumet與動物保健藥品有強勁銷售，抵消Keytruda銷售疲弱。

該公司向上修訂全年每股經調整盈利預測，由3.72至3.87美元區間，改為3.76至3.88美元區間；收入預測則由386至401億美元，改為391至403億美元。