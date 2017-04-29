訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 00:12 國際財經

默克首季盈利勝預期 調高全年預測

美國默克藥廠公布，首季淨利潤按年升37.2%至15.5億美元(120.9億港元)。撇除一次性項目後，每股盈利為88美仙，優於FactSet綜合市場預期的83美仙。

集團指出，上季收入升1%至94.3億美元，優於估計的92.5億美元，主要是受惠於Januvia/Janumet與動物保健藥品有強勁銷售，抵消Keytruda銷售疲弱。

該公司向上修訂全年每股經調整盈利預測，由3.72至3.87美元區間，改為3.76至3.88美元區間；收入預測則由386至401億美元，改為391至403億美元。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。