國際財經

美企業績理想，但市場注視聯儲局本周的議息結果及會後聲明，同時亦留意蘋果等企業的財報，削減投資意欲，美股高開後反覆，目前個別發展。

截至本港時間晚上約11時07分，道指報20929點，升16點或0.08%；標普500指數報2388點，跌不足1點或0.01%；納指報6090點，跌1點或0.02%。

美國聯儲局今日開始召開為期兩日的貨幣政策會議，將在本港時間周四凌晨2時公布會議結果及聲明。市場普遍預計央行將會維持利率不變，並將特別留意此次會議中聯儲局官員有關美國經濟狀況的評價。市場留意聯儲局會不會承認經濟增長放緩，從而降低2017年的加息預期等問題。

個股方面，萬事達卡首季盈利按年升12.72%，至10.81億美元，每股盈利1.01美元，收入27.34億美元，均超出市場預期，帶動股價早段升逾2%。

另外，美國大製藥廠輝瑞首季盈利增長3%，至31.21億美元，經調整後每股盈利0.69美元，高過市場預期的0.67美元，股價盤初跌逾1%。康菲石油首季扭虧為盈，賺7.77億美元，該股盤初亦跌逾2%。

油價向下，紐約原油期貨現時每桶報48.55美元，跌0.29美元或0.59%；倫敦布蘭特期油報51.28美元，跌0.24美元或0.47%。

歐洲股市上揚，英國富時100指數報7246點，升42點或0.58%；德國DAX指數報12491點，升53點或0.43%；法國CAC 40指數報5298點，升30點或0.59%；意大利富時MIB指數報20733點，升124點或0.6%。