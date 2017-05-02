國際財經

康菲石油(ConocoPhillips)公布，第一季業績轉虧為盈，歸屬於股東淨利潤7.77億元(美元‧下同)，每股盈利0.62元，去年同期為虧損14.69億元，每股虧損1.18元。

該公司稱，業績扭虧主要受到出售油沙及加拿大西部天然氣資產帶動。另外，扣除出售加拿大資產的收益，每股虧損2仙。

期內，總收入77.71億元，按年上升54.96%。

上季平均實現油價每桶36.18美元，按年上升近58%，生產及營運成本下跌4%；預計未計利比亞的產量，本季產量14.95億至15.35億桶。