訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 19:07 國際財經

【看圖測市】倫敦金刷新三周低 短期支持1250受考驗

放大圖片

上周五(4月28日)美國公布的第一季國內生產總值(GDP)表現疲弱，年化季率增長僅錄得0.7%，遠低於市場預期的1.0%增長及前值2.1%增長。不過，該數據對市場的影響非常有限，倫敦金全日僅維持於1263美元至1269美元之間窄幅波動，未能出現市場期待已久的突破。

而周一(5月1日)美國公布的4月ISM製造業指數以及3月建築開支等大部分經濟數據仍相當疲弱，但美滙指數僅僅受壓下挫至98.90附近就止跌回升，而倫敦金短暫反彈至1268.4美元後亦遭沽盤大力打壓，金價隨後拾級而下，低見1254.1美元。

今日金價仍反彈乏力，雖然進一步刷新三周低位至1253.8美元後未見跟進沽盤，但上方亦受阻於1258美元，而且金價在日線圖上明顯受制於小型下降通道之中，顯示金價走勢偏向下行，後市或會進一步下探1250美元甚至1245美元(從1194.9美元至1295.2美元的上升浪的50%調整水平)。

此外，美滙指數自4月25日觸及近6個月低位98.695後就有企穩跡象，其後基本維持於98.68至99.35之間整固，而且波幅不斷收窄。這意味着美滙指數已出現相當的抗跌力，若美國聯儲局在本周的議息會議後一如市場預期維持利率不變並發布鷹派的聲明，令6月加息概率進一步上升，美滙指數或可展開大幅反彈。

策略方面，我們根據4月28日策略於1262美元買入倫敦金，但上移止盤至1265美元後提早平倉，獲利3美元。短期內待金價反彈至1268至1269美元區域沽出倫敦金，下望1251美元，1275美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

https://www.facebook.com/mfinance.ltd

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。