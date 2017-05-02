國際財經

上周五(4月28日)美國公布的第一季國內生產總值(GDP)表現疲弱，年化季率增長僅錄得0.7%，遠低於市場預期的1.0%增長及前值2.1%增長。不過，該數據對市場的影響非常有限，倫敦金全日僅維持於1263美元至1269美元之間窄幅波動，未能出現市場期待已久的突破。

而周一(5月1日)美國公布的4月ISM製造業指數以及3月建築開支等大部分經濟數據仍相當疲弱，但美滙指數僅僅受壓下挫至98.90附近就止跌回升，而倫敦金短暫反彈至1268.4美元後亦遭沽盤大力打壓，金價隨後拾級而下，低見1254.1美元。

今日金價仍反彈乏力，雖然進一步刷新三周低位至1253.8美元後未見跟進沽盤，但上方亦受阻於1258美元，而且金價在日線圖上明顯受制於小型下降通道之中，顯示金價走勢偏向下行，後市或會進一步下探1250美元甚至1245美元(從1194.9美元至1295.2美元的上升浪的50%調整水平)。

此外，美滙指數自4月25日觸及近6個月低位98.695後就有企穩跡象，其後基本維持於98.68至99.35之間整固，而且波幅不斷收窄。這意味着美滙指數已出現相當的抗跌力，若美國聯儲局在本周的議息會議後一如市場預期維持利率不變並發布鷹派的聲明，令6月加息概率進一步上升，美滙指數或可展開大幅反彈。

策略方面，我們根據4月28日策略於1262美元買入倫敦金，但上移止盤至1265美元後提早平倉，獲利3美元。短期內待金價反彈至1268至1269美元區域沽出倫敦金，下望1251美元，1275美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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