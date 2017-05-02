國際財經

經濟狀況及數據重新成為投資者的目光，市場亦等待聯儲局本周稍後的議息結果，窒礙投資氣氛，但英國石油(BP)等企業盈利勝預期，歐洲股市中段靠穩。

截至本港時間傍晚6時55分，英國富時100指數報7237點，升33點或0.47%；德國DAX指數報12460點，升22點或0.18%；法國CAC 40指數報5288點，升21點或0.4%；意大利富時MIB指數報20719點，升109點或0.53%。道指期貨暫報20865點，跌8點。

英國石油高開，該公司首季業績轉虧為盈，純利14.5億美元，去年同期虧損4.85億美元，維持每股派息10美仙，其股價最新升逾1.5%。

本周稍後美國將公布的數據包括周三將公布的ADP就業報告，周四的耐用品訂單，以及周五將出爐的非農就業報告。不過，有分析指出，儘管數據毫無亮點，但美元仍上漲，因市場預期聯儲局不久可能再次加息，但如果數據繼續疲弱，投資者可能調整預期。

值得留意的是，聯儲局在本周會議上料將維持利率不變，以分析更多的經濟數據，但有可能暗示6月將會加息。聯儲局於明日結束為期兩日的會議後，將於香港時間周四凌晨公布政策決定，但主席耶倫將不會舉行記者會。

歐洲政局方面，馬克龍與反歐羅的民族主義候選人馬琳勒龐(Marine Le Pen)將於本周日(7日)大選投票中決勝負，料本周後期歐美股市將再度出現新一輪波動。

此外，歐洲央行(ECB)管理委員會委員諾沃提尼(Ewald Nowotny)表示，歐央行下月將必須討論2018年的策略，以及超寬鬆貨幣政策的最終退場。

油價回升，紐約原油期貨最新每桶報49.06美元，升0.22美元或0.45%；倫敦布蘭特期油報51.91美元，升0.39美元或0.76%。