國際財經

周一（5月1日）美國公布的一系列經濟數據普遍表現不及預期：3月核心個人消費支出（PCE）物價指數按月下降0.1%，差於前值增長0.2%，自2016年2月來首次下滑，且為2015年1月來最大降幅；同時美國4月ISM製造業指數降至12月以來最低54.8；3月建築開支意外按月下跌0.2%，遜於預期0.4%增長。由於澳元/美元自亞洲時段已企穩回升，逐步收復0.7500關口，疲弱的美國經濟數據更進一步推動滙價攀升至日內高點0.7540。

今早（5月2日）澳洲儲備銀行召開月度貨幣政策會議，一如市場預期連續第九個月維持利率於歷史最低水平1.5%不變。央行會後聲明表示，預計未來幾年澳洲經濟增長將逐漸加快至略高於3%，核心通脹預計將逐步上揚，但勞工市場指標喜憂參半，失業率較高，而澳元升值將令經濟調整複雜化。雖然此聲明總體表現中性，但澳洲儲備銀行對澳洲經濟及全球經濟更樂觀的看法進一步推動澳元/美元上升，滙價一度上探至近五個交易日高位0.7555。

儘管澳元/美元自上周四（4月27日）觸及3個月低位0.7439後連續兩個交易日收漲並收復0.7500一線，但重回熊市的鐵礦石價格難以支持投資者持續看漲澳元，加之上周公布的澳洲通脹數據遜於預期，澳洲儲備銀行應不急於年內收緊貨幣政策。

此外，澳元/美元目前仍受制於下降趨勢線（2017年3月30日高位0.7679延伸而下的高點連線）之下，加上0.7560至0.7600（從3月21日高位0.7748至4月27日低位0.7439的下跌浪的50%調整水平）為前期高點的密集阻力區，後市若不能順利突破0.7600阻力，澳元/美元應可繼續輾轉向下測試0.7400支持。

本周投資者應重點關注周四（5月4日）凌晨2:00的美國聯儲局利率決議和周五（5月5日）20:30的美國4月季調後非農就業人口變動。因目前美國兩黨就1.1萬億美元支出法案達成臨時協議，令聯邦政府資金可持續至9月30日，政府停擺風險消退，若聯儲局在周四的利率決議中發表偏向鷹派言論，屆時將有助美匯指數企穩99.00並向100.00重要關口發起衝擊。

策略方面，期內若澳元/美元反彈至0.7560至0.7580區域，我們將沽出澳元，下望0.7450，升穿0.7620止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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