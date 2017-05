國際財經

《華爾街日報》引述消息人士報道,美國總統特朗普政府準備撤換美國貨幣管理專員Thomas Curry。

消息指出,特朗普可能很快會以美國貨幣監理署(Office of the Comptroller of the Currency)的署理主管接替Thomas Curry,直至委任新任貨幣管理專員。消息又稱,上述變動可能最快本周公布。

美國白宮及Thomas Curry發言人均拒絕評論。

美國貨幣管理專員負責監督數以百家的駐美大型金融機構的監事。

Thomas Curry由前美國總統奧巴馬任命,任期5年,於4月期滿,惟可服務至政府把他撤換。