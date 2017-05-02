國際財經

美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)表示，美國正在與中國在多個問題上進行富有成效的會談，但總統特朗普不會利用美國人的工作作為交換，以試圖說服中國幫助美國緩解與北韓日漸上升的緊張局勢。

羅斯接受CNBC節目採訪時作出上述言論。他又稱，白宮正等待國會的正式批准，以啟動北美自由貿易協定(NAFTA)的重新談判進程。

特朗普早前重申，中國曾經是貨幣操控國，但目前已不再是，因為中國正與美國合作。他說，只要中國能夠擺平北韓問題，美國即使與中國訂立沒這麼好的貿易協議，亦無所謂。