國際財經

礦務巨擘偏軟，加上Pembina管道集團受收購消息影響而下滑，加拿大股市周一回落。

多倫多S&P/TSX綜合指數跌10點或0.07%，收市報15575。10個主要分項內，5項下滑。原材料類最差，跌1.4%。

斥資97億加元收購同業的Pembina，股價跌3.3%，拖累能源業整體跌0.2%。

受到存戶撤資消息困擾的加拿大最大非銀行借貸集團Home Capital，股價再挫13.4%。

資訊科技股堅挺，健康護理類也升逾1%。Shaw升0.3%。