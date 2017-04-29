國際財經

美國晶片生產商AMD公布，第一季錄得淨虧損7300萬美元(5.69億港元)，經調整後每股虧損為4美仙，收入為9.84億美元，FactSet綜合市場預期為虧損4美仙與9.85億美元。

集團原先預期上季收入介乎9.51至10.2億美元，因此實際收入屬於預期區間。不過，集團披露新晶片Ryzen反應平平，引發市場人士不滿，股價下跌逾7%。

AMD預期，本季收入按季升17%，正負差距3%。以此計算，該公司估計的收入中間值是11.5億美元，分析員預測為11.2億美元。