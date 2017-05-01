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今日 17:26 國際財經

比特幣價格創新高 八年來首破1萬元人幣

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內地傳媒報道，5月1日下午日本比特幣交易平台的行情數據顯示，比特幣價格創新高至1457美元，為八年以來第一次突破一萬元人民幣，按月升幅超30%。

國內比特幣交易平台OKCoin幣行數據顯示，國內外幣價相差近兩千。分析認為，推動比特幣價格近期上升的主要原因是美國證券交易委員會（SEC）決定重新審查Winklevoss兄弟提出的比特幣ETF事項，市場憧憬此次審核會一舉通過。其他推動比特幣價格上升的因素，如日本最近決定承認比特幣為合法支付方式。

 

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