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《韓聯社》報道，南韓國土交通部批准三星電子旗下自動駕駛汽車進行試運行。三星電子將在電子行業中最先啟動自動駕駛汽車試運行。

三星電子旗下自動駕駛汽車在現代汽車雅尊上搭載雷達、攝像機等各種感測器，採用人工智能、深度學習技術。

這是南韓政府第19次批准自動駕駛汽車試運行，現代汽車2016年3月最先啟動試運行，隨後首爾大學、起亞汽車、現代摩比斯等大學和企業先後獲批啟動試運行。獲得政府批准的自動駕駛汽車可在南韓全境所有道路上（老人、兒童、殘疾人等交通弱者保護地區除外）進行試運行。