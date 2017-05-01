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今日 16:11 國際財經

日股收升113點

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多個亞洲國家今天是假期，中韓股市休市。日經指數收報19310點，升113點或0.59%。

日本最新公布的4月製造業PMI終值回落至52.7，初值為52.8。不過，終值仍高於3月終值的52.4；期內產出價格指數升至兩年半以來最高。

另外，日本央行將3年期至5年期日本國債購買規模縮減至3000億日圓，前次操作為3200億日圓。

至於1年期至3年期日本國債購買規模維持在2800億日圓不變。另外，5年期至10年期日本國債購買規模亦維持在4500億日圓。

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