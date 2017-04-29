國際財經

美國眾議院方法與方式委員會主席布雷迪(Kevin Brady)表示，將於5月召開聽證會，討論可能出現的稅例轉變，包括邊境調整稅(BAT)構思。

聽證會是顯示今年底前完成稅例改變的安排進入下一階段。不過，BAT未屬於美國總統特朗普政府日前提出的稅務改革綱領範圍內。

本身是美國得克薩斯州共和黨議員的布雷迪在星期日指出，仍然對BAT構思持正面態度。布雷迪與國會議長瑞安在去年6月提出稅務改革，包括BAT。有專家估計，如果實施BAT，美國政府可能增加一萬億美元收入。