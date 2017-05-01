國際財經

美國聯邦儲備局(FED)將於周二與周三會一連兩日舉行議息會議，市場預期會維持利率不變，但認為6月加息機會相當大。經濟師亦預期，即使美國首季經濟表現疲弱，聯儲局也不會改變逐步加息的決定。

根據彭博數據顯示，利率期貨交易員預期，本星期加息機會只有一成三。而6月份會議加息機會，則接近七成。聯儲局本星期議息後聲明，可能會就6月加息持開放態度，但預期不會明確表態，而主席耶倫不會舉行記者會。

美國較早時公布，首季經濟增長0.7%，低於MarketWatch綜合市場預期的0.9%。市場普遍預期聯儲局在6月與9月可能分別加息0.25厘。不過，數據公布後，有市場人士擔心，隨着美國經濟變弱，聯儲局本周議息後，可能改變會後聲明內容，令到6月加息可能性下降。不過，巴克萊經濟師Rob Martin認為，要聯儲局改變逐步加息決定的門檻很高。

MacroPolicy Perspectives經濟師Julia Coronado也指出，按照市場預期聯儲局在6月加息的可能性超逾50%來看，聯儲局毋須向市場發出更強烈的加息訊號。

摩根士丹利美國市場經濟師Ellen Zentner指出，聯儲局不須改變利率政策，只須發出較正面訊息，足以讓6月加息可能性保持高企。不過，她相信，市場更關注聯儲局高層在議息會後的公開言論，以及聯儲局對於縮表的評估。副主席費希爾與三藩市聯邦儲備銀行行長威廉斯將於本星期較後時發表的演說。

另外，有分析員揣測美國總統特朗普政府提出的稅務改革計劃，可能影響聯儲局作出加息決定。

不過，Johns Hopkins University財務經濟中心聯席總監Robert Barbera表示，稅改計劃看似是一個願景，暫時不確定眾議院可否通過相關法例。她認為，如果稅改真的可望獲通過，聯儲局屆時才會重新評估利率政策，此前不大可能改變政策。

野村經濟師Mark Doms也指出，特朗普公布的稅改計劃只是一個大綱，與他競選時的綱領相近。