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今日 09:57 國際財經

谷歌CEO去年酬金逾15億

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全球最多網民使用搜尋引擎谷歌的行政總裁(CEO)皮采(Sundar Pichai)再獲得巨額酬金，去年獲得的金額為1.997億美元(15.57億港元)。

谷歌母公司Alphabet周五向美國證監提交的文件披露上述訊息。這已是皮采連續第三年獲得逾億美元的酬金。

根據公告，皮采去年得到的酬金主要部分是27.3328萬股C類Alphabet股份。這是皮采與Alphabet協定派發的股份數量。根據協定，如果他至2019年仍留任谷歌CEO，Alphabet將分期向他派發股份，最後派發股份年份為2018年。

谷歌於2015年重組，母公司易名為Alphabet，皮采當時成為上市公司旗下谷歌的CEO。他在2015年獲得價值1億美元的股份加薪金作為酬金，是當年最高薪CEO之一。

此前，皮采在2014年8月獲得價值2.5億美元的44.2424萬股谷歌股份。他當時被視為時任行政總裁Larry Page的重要助手，負責谷歌日常業務工作。在2015年重組後，Page成為Alphabet的CEO，其酬金遠低於皮采。

皮采出任谷歌CEO後，全力推動人工智能與雲端服務。去年，谷歌的廣告收入上升17.8%，而雲端服務收入也有可觀增長。

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