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今日 05:47 國際財經

納指4月升2.3% 連升月數4年最長

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市場需時間消化美國總統特朗普缺乏細節的稅務改革計劃的消息，以及作出整固，美國股市周五輕微下滑。累計4月，三大主要指數依然錄得上升。

道瓊斯工業平均指數跌40點或0.19%，收市報20940。累計本周，指數升1.9%，4月則升1.3%。

標準普爾500指數倒退4點或0.19%，收市報2384。累計本周，指數升1.5%，4月則升0.9%。

納斯特綜合指數回落1點或0.02%，收市報6047。累計本周，指數升2.3%，4月則升2.3%，是連續六個月上揚，創下2013年5月以來最長連升月數。重量級科技股，例如亞馬遜與Alphabet造好，令到納指跌幅較另兩個主要指數少。

較早時，美國公布首季經濟增長0.7%，是3年來最低。消息對大市影響不大。

Wedbush Securities股票部主管Ian Winer相信，大市經歷周初的升勢後，開始出現整固。

Fort Pitt Capital基金經理Kim Forrest認為，不單是科技巨擘，部分藍籌業績消息也有利好市況的作用，當中包括埃克森美孚、雪佛龍、好時年輪胎、Western Digital、GoPro 等。

不過，英特爾、星巴克與高露潔業績欠佳，股價分別跌3.5%、2%與1.7%。

遭蘋果拒絕繳付專利費的高通，股價跌1%。

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