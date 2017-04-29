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今日 04:21 國際財經

布蘭特油價4月跌3.4%

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美國油井數量連續第十五周上揚，但未能拖累油價持續下滑，反而從逾一個月低位反彈。

紐約6月期油收市升36美仙或0.7%，報每桶49.33美元。與5月合約3月底價格比較，現貨月份期油在4月跌2.5%；如果按照6月期油3月底與4月底價格比較，跌幅為3.4%。

周五屆滿的布蘭特6月期油單日升29美仙或0.6%，收市報每桶51.73美元。累計4月，該類期油跌3.4%。

U.S. Bank Wealth Management高級投資策略師Rob Haworth表示，市場憂慮石油出口國組織(OPEC)不會延長6月到期的減產協議，是油價在4月份下滑的主因。

Nasdaq Advisory Services能源總監Tamar Essner相信，5月25日OPEC會議是影響油價後市的關鍵，因為該組織屆時會決定是否延長減產協議。

周五較早時，美國油田服務商Baker Hughes公布，本周美國鑽油井數量增加，是連續第十五周上升。Haworth指出，美國產量上升的憂慮也是影響油價升跌的要素。

不過，Price期貨高級分析員Phil Flynn指出，美國能源行業仍然處於投資不足水平，認為美國產量上升足以影響全球供過於求的觀點，是過份憂慮的看法。

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