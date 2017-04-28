國際財經

通用汽車(GM)公布，截至3月底止淨利潤按年升三成至26億美元(202.8億港元)，主要是受惠於小型卡車與多用途運動型汽車(SUV)的銷量強勁。

該間美國最大汽車公司表示，每股經營利潤為1.7美元，優於華爾街分析員估計的1.47美元。收入升11%至412億美元，同樣高於估計的403億美元。

集團的北美業務期內經營利潤按年升49%至34億美元；歐洲業務虧損2.06億美元，去年同期虧損只有600萬美元；中國合營利潤貢獻為5.04億美元，去年同期為5.18億美元。