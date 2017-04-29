今日 00:04
國際財經
英國富時100指數收報7203，跌0.46%或33點。
德國DAX指數收報12438，跌0.05%或5點。
法國CAC 40指數收報5267，跌0.08%或4點。
友邦騰訊挾上 恒指21個月高
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三新盤2437伙下月混戰
【信報月刊】均值回歸 恒指最樂觀見263…
肚皮舞者陳慧絲 義演助明哥賣飯票
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內銀業績難寄厚望
恒昇
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約女開房App
StartupBeat
Does ‘sell in May’ strategy work in Hong Kong market?
Eric Lui｜ EJ Insight
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百麗獲高瓴資本等溢價近兩成提私有化
重要通告 ｜ 昨日 18:00
美國首季GDP僅升0.7% 3年新低
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港股直擊 ｜ 昨日 18:57
港股月結日連升告終 四個月累飆2614點
港股直擊 ｜ 昨日 17:24
觀望美財政支出提案 歐股中段個別走
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【看圖測市】歐央行行長措辭偏鴿 倫敦金企穩1260美元欲反彈
國際財經 ｜ 昨日 19:06
運房局料未來數月11幅住宅用地轉為熟地
地產新聞 ｜ 昨日 16:44
陳美齡稱若可以願意貢獻香港
時事脈搏 ｜ 昨日 15:54
【看圖測市】英國脫歐進程受阻? 英鎊/美元逼近7個月高位
國際財經 ｜ 昨日 18:01
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