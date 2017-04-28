國際財經

周四(4月27日)歐洲央行一如市場預期宣布維持三大利率不變，其後行長德拉吉在新聞發布會上稱，經濟指標表明 復甦變得愈來愈牢固，經濟下行風險進一步消散，但又稱當前寬鬆的貨幣政策完全合適，並且對通脹趨勢信心不足。鷹派與鴿派風格言論交織一度令歐羅滙價出現了先升後跌的「過山車」行情，最終錄得近0.3%的跌幅。歐羅滙價下挫一度推動美滙指數反彈至99.31，拖累倫敦金最低下挫至日內低位1261美元。

與此同時，美國商務部公布的3月耐用品訂單數據表現遜色，數據顯示3月耐用品訂單按月增長0.7%，遠遜預期增長1.3%，核心耐用品訂單更是按月下滑0.2%，創去年6月以來最大跌幅。由於疲軟的耐用品訂單數據限制了美滙指數的反彈空間，加上德拉吉的鴿派言論暗示歐洲央行不急於退出寬鬆貨幣政策，倫敦金最終企穩1260美元支持，並小幅反彈至1266美元。

今日倫敦金維持於1263美元至1268美元之間窄幅波動，交易重心輕微上移。短期內需要重點關注美國第一季國內生產總值(GDP)的具體表現，因為該數據有可能為金價帶來突破動力。現時亞特蘭大聯儲下調美國第一季GDP增速預期，其中被視為與美國官方GDP最為貼近的GDPNow模型再度下調第一季經濟增長預期至0.2%。若今晚美國GDP數據與該預期一致，那將創下1980年第四季以來有美聯儲加息的最小季度GDP增長記錄，屆時倫敦金或會飆升挑戰1270美元，甚至1280美元一線阻力。

技術分析方面，日線圖顯示倫敦金自4月17日的1295.2美元高位回落，連續三個交易日試探1260美元支持位。由於1256美元支持是今年3月15日至4月17日上升浪的38.2%斐波那契回撤位，而且1260至1263美元區域是前期交投高位(此前的阻力變支持)，因此該區域的支持力度較大。而從小時圖分析，倫敦金依然受困於1260美元至1270美元的震盪區間，金價需要突破1270美元才能進一步重拾升勢。

策略方面，若金價回落至1260至1262美元支持區域，我們將買入倫敦金，上望1280美元，跌穿1255美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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