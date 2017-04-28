國際財經

英國及法國首季GDP增速放緩，歐羅區通脹卻持續上升，蘇格蘭皇家銀行及瑞銀業績勝預期，惟市場仍觀望美國能否延長通過財政支出提案的期限，否則聯邦政府或陷入停擺。歐洲股市中段續個別發展。

截至本港時間下午6時40分，英國富時100指數報7218點，跌18點或0.26%，主要受巴克萊業績遜色拖累，最新跌5.11%，報212.45便士；德國DAX指數報12450點，升6點或0.05%；法國CAC 40指數報5280點，升9點或0.17%；意大利富時MIB指數報20691點，升94點或0.46%。

英國統計局稱，今年第一季國內生產總值(GDP)從去年第四季增長0.7%放緩至增0.3%，市場預期為增長0.4%。法國第一季GDP初值按季增長0.3%，亦低於預期0.4%的升幅。

歐羅區方面，4月消費者物價調和指數(HICP)初值較去年同期上升1.9%，升幅高於預期的1.8%，逼升至歐洲央行目標水平，核心通脹率亦升至逾3年來最高位。數據公布後，歐羅曾觸及日內高位1.0947美元。

道指期貨暫報20895點，跌3點。

美滙指數走軟，紐約原油期貨每桶報49.3美元，升0.33美元或0.67%；倫敦布蘭特期油報51.59美元，升0.15美元或0.29%。