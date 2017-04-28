國際財經

周四(4月27日)歐洲央行一如市場預期在最新的貨幣政策決議中維持三大利率不變，但歐洲央行行長德拉吉(MarioDraghi)在其後的新聞發布會表示，歐洲央行利率料在未來一段時間內維持在當前或更低水準，而QE將持續至出現可持續的通脹回升，若經濟展望惡化，可以延長和擴大QE。該言論刺激歐羅/英鎊大幅下挫近100點，推動英鎊買盤，英鎊/美元升至日內高點1.2914。

此前英國首相文翠珊(Theresa May)宣布將提前於6月8日舉行五年一度的英國議會大選，特蕾莎梅此舉意在擴大保守黨在議會的領先優勢，掃清議會中對脫歐談判不利的因素，將有助於加強政府在英國退歐問題上的團結。加上周一(4月24日)公布英國4月Rightmove房價指數顯示，4月份協定銷售比去年提高了10%，創金融危機以來最高，該跡象顯示英國樓市的春季市場異常強勁，並沒有受到英國退歐影響。

儘管如此，英國脫歐進程並非一帆風順，德國總理默克爾(Angela Merkel)周四(4月27日)警告稱，英國不要對從歐盟獲得有利條件心存任何幻想。她還表示歐盟將會把自己的利益置於首位，並根據自己選擇的方法進行談判。該言論為默克爾迄今就退歐談判發出過的最強硬立場，為英國和歐盟協商的前景再添陰霾。

英鎊/美元目前已逼近七個月高位1.2946，而且長短期均線發散向上，顯示滙價仍有上行動能，若英國議會大選結束後英國與歐盟的談判進程能夠順利進行，將有助英鎊/美元有效站穩1.2700-1.2800區間支持，並進一步挑戰1.3000甚至1.3100。

我們根據4月19日策略在1.2760建立的英鎊/美元買盤已於1.2860平倉，獲利100點。若英鎊/美元短期回落至1.2800/1.2810區域，我們將買入英鎊，上望1.2880，跌穿1.2765止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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