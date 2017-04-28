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今日 16:44 國際財經

瑞士央行:必要時或加強滙市干預

瑞士央行行長喬丹(Thomas Jordan)表示，為了實施超寬鬆政策和抑制強瑞郎，必要時該行或進一步調降負利率，並加強滙市干預。

喬丹指出，考慮到通脹率偏低，以及產能未得到充分利用，在瑞士維持擴張性貨幣政策是正確行動。不過，瑞郎仍然被嚴重高估。

他認為，全球經濟氛圍已變得十分正面，但強調還存在明顯的政治不確定性。他指出，在歐羅區，法國大選目前仍是關注重點，英國「脫歐」情況的不確定性也在持續。美國方面，圍繞特朗普政府未來經濟和貿易政策，仍有許多問題。

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