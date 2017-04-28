國際財經

巴克萊銀行公布首季業績，稅前盈利按年激增1.12倍，至16.82億(英鎊‧下同)，高於市場預期的14.6億英鎊。不過，淨利潤按年跌56.12%，至1.9億英鎊，因該銀行非核心業務虧損雖減少，但受旗下非洲業務Barclays Africa Group錄得一筆8.84億元的商譽撥備影響。

期內收入增長15.51%，至58.23億元。

3月底，一級資本充足率增至12.5%，去年底為12.4%。

該銀行股價在倫敦市場低開，一度跌至212.1便士，最新報214.75便士，跌4.11%。