國際財經

日本東芝旗下在美國從事核電事業的西屋電氣(Westinghouse Electric)，正根據美國破產法第11章進行重組，但該公司稱，仍繼續正常營運。

西屋電氣亞洲區總裁劉信剛表示，該公司在亞洲和歐洲的業務，不受上月破產保護申請的影響。該公司將繼續營運在中國的現有項目，並將尋求其他新項目。

日本東芝為進行經營重組，於3月底決定將西屋電氣申請破產保護。西屋電氣於2008年在美國承建4座核電廠，為達到安全標準，成本擴大，導致出現巨額虧損。