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今日 12:39 國際財經

OPEC冀石油庫存進一步下降

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石油出口國組織(OPEC)秘書長巴金多(Mohammed Barkindo)稱，OPEC希望石油庫存進一步下降，透露目前正努力確保各方能在下月決策會議上達成共識。

巴金多表示，目前市場正在重新走向平衡，投資方面、特別是短周期投資項目正在帶來回報，目光不能離開既定目標，需要讓過剩的全球庫存更加接近5年平均水平。

他未直接表示是否會延長減產期限，但稱沙地能源部長法力赫(Khalid al-Falih)正在帶頭努力，希望在下月維也納會議前取得共識。

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