國際財經

活躍投資者Daniel Loeb旗下的Third Point基金披露，已持有一定數量的霍尼韋爾(Honeywell)股份，促請該公司考慮分拆航天業務。

消息曝光後，霍尼韋爾在市後時段升4.4%至135.65美元。

Third Point指出，分拆可以讓霍尼韋爾的股東價值增加200億美元，也讓該集團更專注工業用設施業務的增長，成為一間集中發展自動化生產及提升生產力設施的企業。

霍尼韋爾回應稱，需要時間評估Third Point的提議，會以綜合及客觀的態度衡量分拆的利弊。