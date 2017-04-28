國際財經

科技股造好，推動納斯特綜合指數周四再創下紀錄新高。不過，能源股偏軟，以及美國總統特朗普的稅務改革計劃缺乏細節，限制了華爾街其他兩大指數的升幅。

納指最高見6050的即市紀錄新高，收市升23點或0.39%，報6048。道瓊斯工業平均指數漲6點或0.03%，收市報20981。標準普爾500指數升1點或0.06%，收市報2388。

標普主要分項內，能源類表現較差，跌1.1%，主要是與紐約油價跌1.3%有關。

納指接連創下紀錄新高，主要受惠於蘋果、Facebook、亞馬遜與微軟等優異表現。但Ritholtz Wealth Management投資總監Barry Ritholtz指出，以技術走勢而言，上述強勢科技股可能出現較大幅度的調整。

收市後，Alphabet、亞馬遜、微軟與英特爾等科技巨擘公布上季業績，前兩者優於預期，股價上揚，後兩間表現遜市場估計，股價下滑。

整體大市周四表現牛皮，與特朗普政府前一天公布的稅改缺乏細節有關。Capital Economics首席經濟師John Higgins表示，周四提出的稅改計劃沒有內容，即是沒有支持股市上升的因素，因此大市出現整固。

U.S. Bank 私人客戶高級基金經理Eric Wiegand認為，投資者不太確定稅改細節及它的影響，擔心政府財政赤字擴大。

周四有70間藍籌公布業績。部分開市前公布業績的藍籌，即使業績佳也下跌，例如福特汽車、陶氏化學、百時美施貴寶等。