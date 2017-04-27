國際財經

紐約大都會人壽(MetLife)計劃未來2年投放10億美元(78億港元)，以提升效率，達致年省8億美元成本的目標。

集團行政總裁Steven Kandarian周四向股東發出每年一度的函件時披露上述表示，但他沒有提及細節。

大都會人壽去年公布要進行年省10億美元的計劃，方式包括裁員。Kandarian在函件內披露，經過出售資產與減省成本後，稅前節省金額可能為8億美元。

Kandarian在函件內提及美國總統特朗普政府剛公布的減稅計劃與放寬監管等議題。