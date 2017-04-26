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澳洲央行行長洛威(Philip Lowe)表示，中國必須在控制資本外流之際取得平衡，因為此舉會與中國自由化的長期目標相悖。

洛威指出，人民幣國際化與資本賬戶的自由化，對於全球金融體系具有重要意義。他又稱，短期資本管制能對中國金融穩定產生正面影響，但強調中國需要平衡及控制經濟所面臨風險。

不過，洛威表示，平衡這些競爭性風險是非常困難的任務。

洛威又稱，中國作為全球第二大經濟體，擁有龐大的體量，而中國在努力實現人民幣自由化之際還面臨另一挑戰，就是處理其對全球金融系統的影響。