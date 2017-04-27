國際財經

周三（4月26日）歐羅/美元短暫刷新5個月新高至1.0949後大幅下挫至日內低點1.0854，一轉法國大選以來的上漲勢頭，主要因為歐羅多頭在歐洲央行公布利率決議前夕鎖定獲利平倉。其後美國白宮披露「史上最大減稅計劃」，但市場普遍認為該計劃大綱缺乏新細節及難以實行，令投資者感到失望。稅改方案公布後，美滙指數回吐日內全部漲幅，歐羅/美元自日內低點1.0854反彈至1.0900上方交投。

上周日（4月23日）的法國總統大選中，中間派候選人馬克龍(Emmanuel Macron)和極右翼民族主義者勒龐(Marine Le Pen)在首輪投票中勝出。但據最新的民意調查顯示，馬克龍在最後一輪競選中將很大機會擊敗競爭對手勒龐，歐羅區政治不確定性已經開始消散。此外，近段時間以來歐羅區經濟數據保持增長勢頭，其中德國4月份Ifo商業景氣指數意外強勁，升至112.9，刷新近6年高位，歐羅區4月製造業採購經理人指數（PMI）和4月服務業PMI分別升至56.8和56.2，兩者均創6年新高。良好的政治經濟環境令市場再度憧憬歐洲央行將較預期更早地結束量化寬鬆(QE)政策。

目前投資者聚焦今晚歐洲央行利率決議及其後歐洲央行行長德拉吉(Mario Draghi)召開的新聞發布會。若德拉吉發表暗示收緊貨幣政策的言論，有望推動歐羅/美元進一步上探1.1000。

值得一提的是，美國總統特朗普（Donald Trump）的稅改計劃和市場此前的預期大致符合，美國公司稅率從35%削減至15%，為將海外獲利匯回美國的企業提供實施低稅率，暫緩實施「邊境調節稅」。但市場擔憂特朗普的史上最大力度減稅提案或無法得到民主黨支持，加上美國政府面臨停擺風險，因此美滙指數仍難有較大幅度反彈。

儘管歐羅/美元此前多次上攻1.0950一線受阻，令其短期面臨一定回調風險，但由於歐羅/美元已強勢突破整固多月的1.0500至1.0800區間頂部，後市應有更大的上升空間。若短期內確認企穩1.0800/1.0815支持，歐羅/美元中期內有望進一步上探1.1100甚至1.1200水平。

策略方面，我們根據4月21日的策略已於1.0740沽出歐羅/美元（下望1.0650，1.0780止損）並於1.0780止損，虧損40點。短期內我們將待歐羅/美元突破1.0955後買入，上望1.1050，跌穿1.0900止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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