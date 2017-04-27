國際財經

路透引述美國政府一位高級官員透露，總統特朗普正考慮發布行政命令，讓美國退出北美自由貿易協定(NAFTA)。這或導致全球最大自由貿易區之一的解體。

消息指，特朗普最快將於其上任百日，即周六(29日)時能夠作出決定。他曾承諾，如果無法為美國爭取到更好的條件，將退出與加拿大和墨西哥簽訂的北美自貿協定。

特朗普曾將該協定稱為美國有史以來批准的「最差勁的貿易協定」，稱其導致國內製造業生產和就業的「極大損失」。

美國商務部長羅斯早前曾表示，特朗普政府的首要貿易事務仍是重新談判北美自貿協定。