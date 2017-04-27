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今日 08:25 國際財經

傳美國會延長撥款限期一周

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路透引述美國眾議院的消息人士稱，美國國會接近通過向政府提供撥款至9月的法案，但可能先行把周五到期的限期延長一周，以便共和民主兩黨領袖有更多時間理順法案內容。

現時，共和民主兩黨的代表正就涉及金額1萬億美元的撥款法案內容進行商討。如果國會在限期前不作出延長限期的表決，聯邦政府部門便可能局部關閉。

消息人士指出，雖然民主黨是少數黨，但在兩項議題上已取得成功，包括總統特朗普同意不在法案內為興建美國與墨西哥邊境圍牆提供資金，以及在法案內為可負擔醫保計劃內一個重要部分提供資金。

 

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