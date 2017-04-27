國際財經

美國總統特朗普公布稅務改革計劃，但未有具體內容。美國股市周三從全日高位回落，收市微跌。

道瓊斯工業平均指數收市跌21點或0.1%，報20975；標準普爾500指數跌1點或0.05%，報2387；納斯特綜合指數最高見即市紀錄新高的6040，跌不足1點，報6025。

11個主要分項指數內，7個下滑，地產與必須消費品表現較差。寶潔與波音公布的業績令人失望，是表現較差的道指成分股。

較早時，美國財長努欽與國家經濟委員會總監科恩公布只有一頁紙的稅改綱要。Convergex宏觀市場策略師Nicholas Colas表示，稅改缺乏細節，尤其是市場最重視的企業資金回流繳付的稅率，令到市場感到失望。

Prudential Financial市場策略師Quincy Krosby指出，市場希望看到稅改細節，尤其是美國總統特朗普事前提及稅改是很大型的。他認為，藍籌盈利與收入表現可能對大市有更大影響。

另外，市場關注美國政府可能有部分關閉的可能，對市況也有影響。

業績消息方面，業績勝預期的Twitter與Anthem，分別升7.9%與3.8%，同樣有優於預期表現的百事跌0.7%。

業績遜預期的Seagate跌17%。