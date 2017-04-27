國際財經

美國政府公布稅務改革計劃，建議個人入息、小型生意與合夥人的聯邦稅率降至最低15%。同時，計劃容許從海外調回資金美國企業繳付一次性稅項。

白宮首席經濟顧問科恩與財長努欽，周三負責宣布有關計劃細節，但沒有提及計劃是否有收入中性的考量。

根據稅改建議，目前個人入息稅率最高值，將由39.6%降至35%，而最低則為15%。同時，白宮建議撤消數項與高收入家庭收入相關的稅務安排，減少他們的稅務負擔，最觸目的包括取消遺產稅。不過，努欽強調，稅改計劃沒有讓上流社會家庭有實際減稅效果。

商界方面，小型生意與有限制合夥人的利潤可支付劃一稅率(pass-throughs)為15%，意味它們的稅務負擔可能大幅減少。現時稅例要求這些公司東主把利潤視為個人入息稅申報。

稅改計劃也容許從海外調回存款的美國企業，只須繳付一次性稅項。有估計，企業存放在海外避稅天堂的款項達2.6萬億美元。

有稅務專家指出，稅改計劃太複雜，而且缺乏更詳細的闡釋，很難在短時間內計算出它對經濟與財政的影響。

美國國會議長瑞安回應稱，建議讓稅制變得簡單，是合適的方向，但他仍要研究每一項細節，才可以對方案作出評價。參議院多數黨領袖麥康奈爾相信，民主黨議員不大可能參與稅改。

民主黨參議員Chuck Schumer強調，一定反對向富人提供稅務優惠的稅改法案。