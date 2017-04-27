國際財經

美國國會議長瑞安已拒絕民主黨的建議，在撥款法案內預留資金，支持奧巴馬可負擔醫保計劃繼續營運。

如果美國國會無法在美國東岸時間周五午夜前通過撥款法案，政府部門將於周六局部停止運作，屆時將是2013年來首度發生政府部門停擺。

《華爾街日報》較早時報道，部分民主黨議員要求在撥款法案內，須包括支持可負擔醫保計劃運作的資金，才會投票支持法案。

瑞安在周三的記者會上表態，不會包括上述撥款。他強調，政府如認為有必要，可能把醫保撥款獨立提出來。他認為，共和民主兩黨已就撥款法案的內容接近達成共識。