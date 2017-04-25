國際財經

矽谷初創企業、免費股票交易應用軟件羅賓漢(Robinhood)剛完成新一輪融資，估值增至13億美元(101.4億港元)。

羅賓漢今次融資得到1.1億美元(8.58億港元)，是由俄羅斯富豪Yuri Milner 的DST Global牽頭，其他投資者包括美國總統特朗普女婿庫什納(Jared Kushner)兄弟Joshua Kushner管理的創投基金Thrive Capital。

創立於2013年的羅賓漢有200萬個用戶，交易額逾500億美元。