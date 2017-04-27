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今日 01:03 國際財經

Twitter用戶增長勝預期 股價上揚

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社交媒體Twitter公布，首季淨虧損6160萬美元(4.81億港元)，去年同期虧損收窄至7970萬美元。每肌經調整盈利為11美仙，優於預期的1美仙。

集團指出，總收入按年滑落7.8%至5.483億美元，廣告收入期內下跌11%至4.74億美元，優於預期的4.427億美元。該公司的活躍用戶按年增6%至3.28億個，按季增加900萬個，優於預期的3.21億個；每日活躍用戶也按年增加14%。

消息公布後，Twitter股價即市曾升12%。

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