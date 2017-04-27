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國際財經
英國富時100指數收報7288，升0.18%或13點。
德國DAX指數收報12472，升0.05%或5點。
法國CAC 40指數收報5287，升0.19%或10點。
兩電利潤新協議 冀減電費5%
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新界5上車屋苑400萬內僅6伙
邱禮濤不理標籤 以電影為人民服務
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老特晒冷拚稅改 大戶忙做春江鴨
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老特超級周 市場好擔憂
Why China’s beverage tycoon is blasting
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大企業須保護個人資料
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全球高增長難復再
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財富管理
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梁游被控非法集結及強行進入 周五提堂
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渣打未承諾恢復派息
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恒指收升122點 銀娛突出 吉利受壓
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渣打首季稅前法定盈利飆98%
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吳天海籲股東支持有線寬頻集資方案
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