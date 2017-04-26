國際財經

周二（4月25日）美國公布的經濟數據大部分表現良好：2月S&P/CS 20個大城市樓價指數按年上升5.85%，創下逾兩年半最大升幅；3月新屋銷售增長5.8%至8個月新高62.1萬戶，遠高於市場預期；但美國咨商會4月消費者信心指數錄得120.3，低於市場預期122.5及前值124.9。

美國數據總體表現良好，加上投資者憧憬美國總統特朗普（Donald Trump）的稅改方案將會大幅度減稅，美國股市連續第二日上升，納斯達克指數歷史上首次升破6000點大關。受累於避險情緒的降溫，倫敦金連續第二日出現下跌，金價在亞洲時段最高反彈至1277.9美元後持續下滑，紐約時段更進一步跌穿短期支持1265美元至日內低位1261.5美元。

今日（4月26日）金價暫時企穩於1260美元之上，維持於1261美元至1266美元之間窄幅波動，似乎需等待特朗普稅改計劃細節的進一步公布之後才有明確方向。

據媒體報導，特朗普的「史上最大規模」稅改計劃可能會大幅削減公司稅率至15%，並考慮採用屬地稅收體制，令美國企業在海外收益可以免稅或者減少納稅。然而市場分析認為，如此龐大的減稅計劃將可能令美國政府未來十年的稅收收入減少4萬億美元，美國政府目前的預算赤字水平將難以支持。

因此，若投資者發現此前對於美國經濟增長前景和稅改計劃過於樂觀，美股可能會再度下跌，屆時倫敦金有機會企穩反彈。不過，法國總統大選首輪投票結果出爐之後美國聯邦基金利率期貨顯示美國聯儲局6月加息的概率再度回升，短期內將會抑制金價上升的空間。若倫敦金跌穿1260美元支持，或會進一步下挫至1256美元（從1194.9美元至1295.2美元的上升浪的38.2%斐波納契回吐水平）甚至1245美元附近。

策略方面，待金價反彈至1274至1276美元區域沽出倫敦金，下望1262美元，1280.5美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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