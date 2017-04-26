港股直擊 國際財經 重要通告

渣打集團(02888)公布，截至今年3月底首季除稅前法定溢利為9.9億(美元‧下同)，按年增長98%；按季則扭虧，去年第四季虧損8.71億元。

撇除重組費用5500萬元，期內，除稅前基本溢利10.45億元，按年增長93.88%；按季則扭虧，去年末季除稅前基本虧損3.59億元。

渣打首季收入36.08億元，按年增長7.86%，按季則增長2.12%，反映資產負債管理的較高收入，部分被企業融資交易的時機及疲弱的外滙收入所抵消。

監管成本3.09億元，按年增加27.16%，按季則增加1.98%。集團致力於明年底前實現額外計劃總成本效益11億元，用以為更多投資提供資金以創造與客戶的增長機遇，以及加強集團的監控及合規基建。

今年首季，集團貸款減值1.98億元，按年減少57.96%，按季減少71.3%。企業及機構銀行業務以及商業銀行業務的貸款減值減少，部分反映於去年第四季對鑽石及珠寶行業計提的撥備不再出現。零售銀行貸款減值低於去年下半年錄得的水平。

集團指出，儘管整體信貸質素較去年同期有所改善，惟貸款減值異常偏低，故對市場的信貸狀況維持審慎態度。

渣打表示，期內貸款減值偏低及成本控制得宜，令除稅前溢利有所增加，並已採取行動以可持續改善收入趨勢。總成本效益繼續創造投資空間，儘管投資組合若干部分仍然受壓，惟整體信貸質素維持穩定。另外，儘管市場仍然競爭激烈，惟集團繼續進行投資，創造增長機會。