國際財經

美國第二大流動通訊、美國電話電報(AT&T)公布，首季淨利潤為35億美元(273億港元)。每股經調整盈利為74美仙，收入跌2.7%至394億美元，市場預期為74美仙與405億美元。

集團披露，上季淨增無線用戶量為270萬個，表現優於市場預期；第一大的Verizon早前公布業績顯示，淨增客量首度錄得下跌。不過，由於主要增長來自預付卡，加上手機銷售欠佳，該公司收入錄得倒退。

AT&T決定，取消全年收入預測，因為認為手機銷售收入變得不確定。

業績公布後，AT&T股價在市後時段有時微升有時微跌。