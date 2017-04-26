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今日 05:07 國際財經

減稅憧憬美股再漲逾200點 納指首破六千

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投資者憧憬美國總統特朗普公布大幅減稅，加上藍籌業績佳，美國股市周二顯著上揚。納斯特綜合指數首度升破6000點，是今年第24次創紀錄新高。

道瓊斯工業平均指數升232點或1.12%，收市報20996。標準普爾500指數漲14點或0.61%，收市報2388。納指升41點或0.70%，收市報6025。

5間道指成分股公司公布業績，4間優於預期。卡特彼勒調高全年收入預測，股價升7.9%，是推動指數上升主力。麥當勞業績勝預期，股價升5.6%。標普主要分項中，原材料與能源股領漲。

Robert W. Baird & Co.交易商Michael Antonelli表示，周二有36間標普500指數成分股公司公布業績，是其中一個業績期重要日子，而市場對業績消息的整體評價是優於預期，成為推動大市造好的主因。他又相信，市場憧憬特朗普周三公布的減稅消息，有助大市再升，因此選擇偷步入貨。

Capitol Securities Management首席經濟策略師Kent Engelke指出，稅制與監管改革的消息是推動大市上升原因之一。他認為，兩星期前，Russell 2000指數沽空量升至2008年以來最高，與該指數周二創紀錄新高有關連。

不過，有投資者仍擔心美國國會無法在周五限期前通過撥款法案，以致聯邦政府機關可能要在周六暫時關閉。

個別股份方面，除了公布業績的道指成分股有較佳升幅外，標普500成分股的Biogen，業績也較出色，推動股價升3.6%。業績欠佳的洛歇馬丁與藥業巨擘Eli Lilly，股價跌2.2%與2.7%。

公布與百度達成合作協議的Netflix，股價升5.8%。

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