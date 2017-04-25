訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 00:57 國際財經

特朗普棄尋撥款建圍牆 紓緩政府關閉困擾

美國總統特朗普放棄要求國會在撥款法案內提供興建美國墨西哥邊境圍牆的撥款，紓緩聯邦政府可能被迫關閉的困擾。

國國會要在4月28日前通過撥款法案，才可避過政府部門周六被迫關閉的命運。不過，國會領袖仍未向成員披露該個涉及1.1萬億美元的開支撥款法案細節。共和黨眾議員Dave Brat表示，國會領袖給予時間，讓議員們有時間評估細節。

特朗普周二表明，不會改變建圍牆的原意，也會為建圍牆提供資金。前一天，他向部分保守派議員表示，可能在9月要求國會撥款建圍牆。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。