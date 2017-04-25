國際財經

美國總統特朗普放棄要求國會在撥款法案內提供興建美國墨西哥邊境圍牆的撥款，紓緩聯邦政府可能被迫關閉的困擾。

國國會要在4月28日前通過撥款法案，才可避過政府部門周六被迫關閉的命運。不過，國會領袖仍未向成員披露該個涉及1.1萬億美元的開支撥款法案細節。共和黨眾議員Dave Brat表示，國會領袖給予時間，讓議員們有時間評估細節。

特朗普周二表明，不會改變建圍牆的原意，也會為建圍牆提供資金。前一天，他向部分保守派議員表示，可能在9月要求國會撥款建圍牆。