國際財經

可樂公司決定裁減1200個企業層面職位；有關數量相當於20%的企業總部僱員，目的是為了應付汽水銷售欠佳的現況。

將於下周接任可樂公司行政總裁的James Quincey，周二公布有關裁員消息，並且指出有關安排可望令到企業總部更精簡與集中。

2015年，可樂公布在全球裁減1600個白領崗位，期望在2019年可達到年慳30億美元成本。最新一輪的裁員安排，預期為節省成本計劃再提供8億美元。

去年底，集團在全球聘用僱員10萬人，包括美國聘用5.1萬人。