國際財經

周一(4月24日)全球股市普遍上漲，主要因為法國總統大選首輪投票由中間派的馬克龍(Emannuel Macron)勝出，舒緩市場對於歐盟可能分裂的憂慮，令投資者風險承受意欲回升。

受到避險資金的流出所影響，倫敦金在周一亞洲時段跳空低開近20美元至日內低位1265.2美元。不過，金價很快收復大部分失地至1277美元附近，儘管隨後再度回落，但跌至1266.7美元亦見支持。

今日(4月25日)金價最高反彈至1277.9美元後受壓回落，目前正徘徊於1270美元附近。近期金價的走勢意味着倫敦金再度陷入了多空激烈爭奪的整固狀態之中，後市可能需等待周三(4月26日)美國總統特朗普(Donald Trump)的稅改方案公布之後才有明顯的方向。

但技術走勢而言，由於倫敦金已跌穿日線圖的上升通道底部支持，後市應偏向於進一步調整。若短期內金價升勢受制於1280美元至1284美元之下，並跌穿短期支持1265美元，後市或會進一步下探1260美元甚至1256美元(從1194.9美元至1295.2美元的上升浪的38.2%斐波納契回吐水平)。

策略方面，待金價反彈至1278至1280美元區域沽出倫敦金，下望1267美元，升穿1284美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

https://www.facebook.com/mfinance.ltd