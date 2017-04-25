國際財經

馬克龍在法國首輪選舉中獲勝，投資者預期法國將留在歐盟並保留歐羅的預期升溫，但市場將焦點逐步轉往美國總統特朗普周三公布的稅務計劃，以及關注企業財報表現，歐股中段個別走。

截至本港時間傍晚6時37分，英國富時100指數報7287點，升22點或0.32%；德國DAX指數報12450點，跌4點或0.04%；法國CAC 40指數報5283點，升14點或0.27%；意大利富時MIB指數報20739點，升55點或0.27%。道指期貨暫報20745點，升49點。

有投資者認為，法國大選首輪結果對歐洲有利，令反建制的風險降低；不過，在英國公投脫歐及特朗普當選美國總統後，投資者仍擔心法國亦會出現類似的「黑天鵝」。

特朗普表示，周三將公布重大稅改和減稅措施，但市場對這個消息也是半信半疑。投資者對特朗普推進改革能力的質疑變得非常明顯，財政支出不及預期的可能性增大將進一步打擊美元走勢。

值得留意的是，美國財報季表現亮眼，亦間接增強投資者的信心，第一季已經發布業績的100家公司中，約77%的盈利超過預期。另外，本周料將是至少10年以來最忙碌的一周，因為標普500指數成份股中，有190家企業將公佈第一季財報，包括重量級Alphabet和微軟等。

此外，投資者亦關注周五將公布的英國國內生產總值(GDP)數據，以及周六舉行的歐盟峰會，屆時將敲定英國脫歐的談判指引草案。除了對英國經濟狀況及英國脫歐談判基調擔憂外，市場亦警惕蘇格蘭要求的獨立公投，因為這可能會導致英國分裂。

油價回穩，紐約原油期貨現時每桶報49.37美元，升0.14美元或0.28%；倫敦布蘭特期油報51.75美元，升0.15美元或0.29%。